〔日本利率〕央行料将按兵不动,但可能就放宽政策展开讨论

* 政策利率料维持不变,且不会出台宽松举措

* 日本央行可能就放宽政策展开讨论

* 产出与出口放慢令日本经济复苏蒙阴

* 政策决定预计将于0330-0500GMT发布

路透东京9月7日电---日本央行周三很可能维持政策不变,但如果其感到全球衰退忧虑和市场动荡对日本经济复苏造成的影响,已经达到央行承诺会出台额外货币刺激措施的程度的话,也可能就放宽政策进行讨论.

瑞士为瑞郎兑欧元升值幅度设限的大胆举措,令日本央行面临更大压力,防止进一步放松货币政策吸引来的避险资金推高日圆.

尽管瑞士的行动不太可能是唯一的原因,但日本央行官员还有其他的忧虑所在,例如欧元区债务危机和全球股市大跌;日股日经指数周二挫至两年半低点.