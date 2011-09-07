〔日本利率〕央行料将按兵不动,但可能就放宽政策展开讨论

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
* 政策利率料维持不变,且不会出台宽松举措
* 日本央行可能就放宽政策展开讨论
* 产出与出口放慢令日本经济复苏蒙阴
* 政策决定预计将于0330-0500GMT发布
路透东京9月7日电---日本央行周三很可能维持政策不变,但如果其感到全球衰退忧虑和市场动荡对日本经济复苏造成的影响,已经达到央行承诺会出台额外货币刺激措施的程度的话,也可能就放宽政策进行讨论.
瑞士为瑞郎兑欧元升值幅度设限的大胆举措,令日本央行面临更大压力,防止进一步放松货币政策吸引来的避险资金推高日圆.
尽管瑞士的行动不太可能是唯一的原因,但日本央行官员还有其他的忧虑所在,例如欧元区债务危机和全球股市大跌;日股日经指数周二挫至两年半低点.
该央行审议委员会若认为经济增长面临的风险已较上个月大幅提升,可能会决定马上采取行动.不过央行仍更有可能按兵不动直到10月,以便有更多时间收集经济受损的证据.
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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