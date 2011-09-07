〔半导体产业〕SEMI下调今年半导体设备支出预估,因全球经济成长放缓

路透9月6日电---国际半导体设备暨材料协会(SEMI)表示,2011年半导体设备项目支出将低于预期,因全球经济成长放缓.

SEMI指出,在这些项目中的资本支出将增加23%至411亿美元,远低于5月预估的成长31%.

"近几个月的经济发展打压消费者信心和支出,而半导体产业也对这波放缓做出反应,"SEMI分析师Christian Gregor Dieseldorff表示.

SEMI并下调其对2011年产业产能成长预估至6.8%,先前预估为9.3%.

SEMI表示,展望未来,半导体产业可能无法回应迅速增加的需求,例如NAND型快闪记忆体(闪存)市场.(完)