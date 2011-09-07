〔半导体产业〕SEMI下调今年半导体设备支出预估,因全球经济成长放缓

标题新闻：欧盟执委会副主席卡泰宁称，希望特朗普带领的美国政府恢复与欧盟的自由贸易谈判
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路透9月6日电---国际半导体设备暨材料协会(SEMI)表示,2011年半导体设备项目支出将低于预期,因全球经济成长放缓.
SEMI指出,在这些项目中的资本支出将增加23%至411亿美元,远低于5月预估的成长31%.
"近几个月的经济发展打压消费者信心和支出,而半导体产业也对这波放缓做出反应,"SEMI分析师Christian Gregor Dieseldorff表示.
SEMI并下调其对2011年产业产能成长预估至6.8%,先前预估为9.3%.
SEMI表示,展望未来,半导体产业可能无法回应迅速增加的需求,例如NAND型快闪记忆体(闪存)市场.(完)
--编译 戴素萍;审校 吴云凌
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韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。