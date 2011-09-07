〔台湾债市〕RP利率持稳,因应中秋奖金发放见投信走钱

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透台北9月7日电---台湾债市同业附买回(RP)利率周三持稳.为因应中秋节前发放奖金等资金需求,一般企业自投信端走钱,但交易商找钱补齐缺口不难,成交利率维持平稳.
资金调度人士并表示,近日发现寿险将资金移至收益较高的定存,使其供应附买回市场的资金未如此前充裕,不过,也有投信将定存到期的资金转投RP市场,後续将持续观察市场资金分配状况.
今日公债10天期附买回利率主要成交区间落在0.67-0.69%,同于上日.(完)
--记者 李盈茜; 审校 丁淑琴
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。