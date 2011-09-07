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亚洲 | 2011年 9月 7日 星期三 11:34 BJT

〔台湾债市〕RP利率持稳,因应中秋奖金发放见投信走钱

路透台北9月7日电---台湾债市同业附买回(RP)利率周三持稳.为因应中秋节前发放奖金等资金需求,一般企业自投信端走钱,但交易商找钱补齐缺口不难,成交利率维持平稳.

资金调度人士并表示,近日发现寿险将资金移至收益较高的定存,使其供应附买回市场的资金未如此前充裕,不过,也有投信将定存到期的资金转投RP市场,後续将持续观察市场资金分配状况.

今日公债10天期附买回利率主要成交区间落在0.67-0.69%,同于上日.(完)

--记者 李盈茜; 审校 丁淑琴

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