〔路透基点〕中国华能集团8亿美元五年期贷款已拍板定案

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港9月6日电---汤森路透旗下基点引述银行业消息人士称,中国银行(香港)牵头的中国华能集团8亿美元五年期贷款已告结案,有四家银行参贷,这笔融资将资助华能收购美国电力公司InterGen的股份.
贷款配额及借贷者的资料预计将于近期内出炉.
这笔子弹式贷款是透过SPV Overseas International Inc Ltd所筹借,所有费用最高为150个基点,贷款利率为伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码126个基点.(完)
--编译 龚芳;审校 孙茉莉
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。