〔路透基点〕中国华能集团8亿美元五年期贷款已拍板定案

路透香港9月6日电---汤森路透旗下基点引述银行业消息人士称,中国银行(香港)牵头的中国华能集团8亿美元五年期贷款已告结案,有四家银行参贷,这笔融资将资助华能收购美国电力公司InterGen的股份.

贷款配额及借贷者的资料预计将于近期内出炉.

这笔子弹式贷款是透过SPV Overseas International Inc Ltd所筹借,所有费用最高为150个基点,贷款利率为伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码126个基点.(完)