(重温稿)〔路透调查〕韩国央行9月会议料将连续第三个月维持利率不变

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 时间:9月8日,利率决定将于0100GMT左右出炉
* 调查结果:16位分析师中有14位预计利率不变
* 八位分析师预计今年不会再升息
* 其馀多数预计年末前升息一次或两次
* 全球不确定性料将压过通胀续升的考量
路透预估:
路透调查的16位分析师中有14位预计,韩国央行周四召开的政策会议,料将维持利率在3.25%不变,因为经济成长的下档风险增加,盖过了通胀劲升的影响.韩国8月消费者物价指数(CPI)较上年同期上涨5.3%,创三年高位[ID:nCN1938235].
分析师亦推後了韩国下次升息的预期.16位分析师中有八位目前认为,韩国央行将维持基准利率KROCRT=ECI在3.25%不变至少到今年年底,一位分析师预计,下次行动将是降息.
在8月会议之前,16位分析师中原本仅有三位预期,央行将按兵不动至年底.
9月调查中有六位分析师预计,10-12月期间韩国央行将把七日回购利率至少上调25个基点至3.50%,两位分析师预期,央行将在9月升息一次,年底前再升息一次.(完)
--编译 兰秀娟;审校 蔡美珍
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。