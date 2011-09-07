版本:
中国
亚洲 | 2011年 9月 7日 星期三 11:07 BJT

〔中国钢铁〕2011年钢铁产出料达7.06亿吨--中钢协

路透上海9月7日电---中国钢铁工业协会(CISA)一名高阶官员周三表示,根据上半年产出估算,中国今年钢铁产出可望超越7.0亿吨,改写纪录新高.

"就今年上半年钢铁产出来看,中国今年产出可能达到7.06亿吨,甚至有可能是7.10亿吨,但产出增长料将放缓."CISA副会长王晓齐在上海一场产业会议上表示.

CISA估计,中国钢铁年产能达8.0亿吨,产业持续面临供过于求及铁矿石成本不断走高的压力.

CISA副会长张长富则预期,中国2011年粗钢产出可望达到6.8-7.0亿吨.(完)

--编译 张明钧;审校 孙茉莉

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐