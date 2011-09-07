〔中国钢铁〕2011年钢铁产出料达7.06亿吨--中钢协

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透上海9月7日电---中国钢铁工业协会(CISA)一名高阶官员周三表示,根据上半年产出估算,中国今年钢铁产出可望超越7.0亿吨,改写纪录新高.
"就今年上半年钢铁产出来看,中国今年产出可能达到7.06亿吨,甚至有可能是7.10亿吨,但产出增长料将放缓."CISA副会长王晓齐在上海一场产业会议上表示.
CISA估计,中国钢铁年产能达8.0亿吨,产业持续面临供过于求及铁矿石成本不断走高的压力.
CISA副会长张长富则预期,中国2011年粗钢产出可望达到6.8-7.0亿吨.(完)
--编译 张明钧;审校 孙茉莉
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。