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市场报道 | 2011年 9月 9日 星期五 14:05 BJT

〔新债招标〕台湾台电七及10年有担债分别以1.51%、1.65%定价--标售文件

路透台北9月9日电---台湾最大公司债发行单位--台电周五公布10年期有担保公司债以1.65%定价,落在市场预期区间1.60-1.65%的高端,较前次标售的1.75%则低10基点.

另根据台电的标售文件,七年期债券以1.51%定价,落在市场预期1.50-1.55%的低端,较前次标售的1.65%低约14个基点,七年与10年券各发行45及75亿台币,总共发行120亿台币.

台电由于为百分之百国营,且为独占的电力事业,评等优良,发行利率也是公司债市场最主要的参考指标.标准普尔转投资的中华信评给予台电"twAAA"评等.(完)

--记者 董永年; 审校 杨淑祯

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