〔新债招标〕台湾台电七及10年有担债分别以1.51%、1.65%定价--标售文件

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透台北9月9日电---台湾最大公司债发行单位--台电周五公布10年期有担保公司债以1.65%定价,落在市场预期区间1.60-1.65%的高端,较前次标售的1.75%则低10基点.
另根据台电的标售文件,七年期债券以1.51%定价,落在市场预期1.50-1.55%的低端,较前次标售的1.65%低约14个基点,七年与10年券各发行45及75亿台币,总共发行120亿台币.
台电由于为百分之百国营,且为独占的电力事业,评等优良,发行利率也是公司债市场最主要的参考指标.标准普尔转投资的中华信评给予台电"twAAA"评等.(完)
--记者 董永年; 审校 杨淑祯
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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