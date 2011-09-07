《情景推测》英国央行进一步宽松货币政策的可能选项

记者 David Milliken 编译 王冠中/张涛/艾茂林/隋芬

路透伦敦9月6日电---英国央行本周货币政策委员会(MPC)会议可能会更加慎重考量进一步货币宽松措施,因8月会议过後国内外一连串经济数据表现低迷.

尽管路透调查的多数分析师预期英国央行不会推出第二轮量化宽松,但瑞士央行周二关于瑞郎/欧元汇率上限的惊人决定,显示市场风暴让政策决议更加难以预测.

以下为英国央行若决定采行更为宽松的货币政策,有可能采取的措施:

**透过购买英国公债来实行量化宽松**

做法:透过印新钞,来扩大现行政策,购买存续期至少三年以上的英国政府公债.

优点:经历过先前的2,000亿英镑买债措施後,英国央行和市场均对此项政策的执行方式相当熟悉.据英国央行表示,这项政策已协助降低了英国公债收益率(殖利率),可能也协助舒缓了金融市场紧张的症状,如商业贷款风险溢价等.英国央行货币政策委员会委员威尔(Martin Weale)在8月中时表示,英国长债收益率可能会再大幅下滑,带来资本利得,进而支撑消费并提振投资.

缺点:两年期英债收益率仅略高于英国央行的0.5%准备金利率,两年期之後一直到30年期的公债收益率则处于或接近历史低点,也低于威尔演说时的水准,这会限制了量化宽松可带来的进一步涨势.

最具下滑潜力的中长期英国公债收益率,对英国放款利率的影响力,不如30年期美国公债对美国利率的影响来得大,因为多数英国企业和家庭借款期间都较短.况且,即使借款成本降低了,也不保证企业会想投资或者消费者会想借钱.

若这措施造成英镑走弱,通货膨胀升高可能会进一步打击消费者需求.

英国央行选择此措施的可能性:高

参看英国公债购买措施相关图表,请点击(r.reuters.com/xev47n)

**量化宽松及购买其它金融资产**

做法:扩大量化宽松购买的资产范围,纳入其它金融市场资产,如企业债券、商业票据、抵押支持证券或指数挂钩政府公债.

优点:大型企业债券和商业票据可以绕过银行,直接降低企业的借款成本,与购买公债不同.购买指标挂钩公债可以降低普通公债的泡沫风险.

缺点:与其它多数七国集团(G7)国家相比,英国企业债券与商业票据市场规模较小,而且流动性差,可能使英国央行成为该市场中的主要价格决定者.购买这些资产可能使个别企业或银行受益,让英国央行面临政治化风险.持有企业债券也会加大英国央行的信贷风险.有鉴于这两个因素,央行最好与财政部共同行动.

规模较大的企业可以进入企业债券与商业票据市场,拥有最有利的借款条件,因此英国央行的行动不会帮助到那些急需帮助的企业.

指标挂钩公债市场流动性差,而且价格较高,将会提高拥有员工退休计划的企业的成本.

英国央行采行此政策的可能性:中.但英国央行现行的少量企业债券和商业票据交易继续进行的可能性很高,此举是为了维持市场流动性,而不是出于货币政策考虑.

**承诺保持低利率**

做法:公开承诺在"较长时间"内维持低利率,像美联储那样.

优点:容易做到.将会降低公债利率,推低能够发行企业债券的企业的借款成本,并降低银行长期融资的成本.

缺点:英国央行总裁金恩在8月的记者会上反对这种做法.如果经济成长或通胀意外强劲,此举会限制央行的行动自由,而且如果企业将央行的承诺视为经济形势将长期保持黯淡的信号,也会打击投资热情.

采行此政策可能性:低

**轻量级QE**

做法:像美联储那样,承诺将当初QE操作购买英国公债、公司债和商业票据的到期回笼资金用于购买新资产,确保QE总资产持有规模不减少.

优点:美联储采取的类似行动,提醒市场注意联储的经济增长忧虑.直接有效.

缺点:2013年之前不会有英国公债到期,多数公债要等到之後很久才到期,公债占QE购买资产规模的99%.QE所购买的商业票据已经到期.公司债到期缓慢.

英国央行采纳的可能性:低

**定期贷款**

做法:分12个月向银行提供有担保贷款,可能动用新印钞票,贷款条件比从市场融资更优惠,与目前欧洲央行(ECB)的政策类似.

优点:相比公债购买,该措施更可能支持银行向家庭和中小企业放贷,因为公债购买会首先惠及那些对资本市场享有直接渠道的大公司.要避免英国央行决定向具体公司放贷,因其不具备这麽做的条件.

缺点:无异于在金融危机爆发逾三年後持续直接向银行提供补贴.将英国央行政策进一步拉离其核心--货币政策,而偏向政治意味更浓的产业政策.

英国央行采纳的可能性:低,除非银行间融资市场再度紧缩.

**延长特殊流动性计划**

做法:允许银行在2012年1月的截止期限後,继续持有其以约2,870亿英镑低流动性资产暂时互换得到的1,850亿英镑国库券.上述低流动性资产中主要是住宅抵押贷款支持的证券.

优点:与短期贷款工具相类似.容易实施.将使英国央行估计国内银行业到2012年底所需再融资的额度减少,可释放闲置资金来支撑信贷.

缺点:英国央行总裁金恩一直都明确表示,将不会延长这项计划,因其是对银行的一次性紧急融资.延长则将损害英国央行的信誉,使早已安排好替代性融资的审慎银行相当于受到处罚.这些资金多数已被偿还.

英国央行选择此措施的可能性:非常低

**降息至0.25%**

做法:英国央行将指标利率从0.50%降至0.25%.

优点:易于实施与传达,将适度降低银行的短期融资成本.

缺点:英国央行曾表示,进一步降息不会带来任何实质性益处.鉴于过去宽松措施的规模,这种降息有可能看起来只是一种象征性姿态,说明货币政策委员会(MPC)对经济状况更为担心,但可用的工具却有限.对企业与家庭借款成本可能只会有轻微影响.

英国央行选择此措施的可能性:非常低.(完)