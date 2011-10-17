《情景推测》欧元区提高纾困基金火力的可能选项

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透巴黎10月14日电---欧元区面临金融市场和其他主要经济体排山倒海而来的压力,在想方设法找到更积极的对策来因应其债务危机,并考虑在无需挹注更多资金的情况下提高纾困基金火力的各种办法.
美国已暗示杠杆化使用现有的4,400亿欧元欧洲金融稳定机构(EFSF),以防其必须资注西班牙及意大利等规模较大的经济体.
既然欧元区17国已通过赋予EFSF新的权限,可以在次级市场上买债、进行预防性贷款并对银行进行资本重组,欧元区官员正思忖如何进行.
以下是一些讨论中的可能选项.欧洲决策者似乎已有共识,欧洲央行将不会参与EFSF的杠杆操作.
10月23日举行的欧盟领袖会上可能会决定要采取哪些选项.
**EFSF可能成为一家银行**
这是德意志银行首席分析师Thomas Mayer及欧洲政策研究中心主管Daniel Gros率先提出的想法,目前获得法国的支持.如果EFSF真的成为一家银行,就可以向欧洲央行再融资.
EFSF拥有4,400亿欧元资金,可以在次级市场买进受困国家的公债,然後以这些公债作为担保品,在欧洲央行流动性操作中向欧洲央行借款,就像其他银行一样.
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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