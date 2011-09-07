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亚洲 | 2011年 9月 7日 星期三 11:40 BJT

《外汇动态》美元/日圆下跌,此前日本央行维持货币政策不变

0330GMT---美元/日圆JPY=下跌约0.1%至77.30日圆,此前日本央行维持利率不变,令部分市场人士失望.这些人士原预期日本央行将继瑞士央行祭出阻升瑞郎的积极举措後,料有某种形式的宽松动作.不过多数市场人士预期日本央行将按兵不动. (完)

--编译 戴素萍;审校 张若琪

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