〔路透基点〕中国深南电路签署4.60亿元人民币三年期贷款--RLPC

路透香港9月6日电---汤森路透旗下基点引述银行业消息人士称,深圳市深南电路有限公司已于8月19日签署4.60亿元人民币三年期贷款.

该贷款规模高于原定3亿元的目标.

法国兴业银行(中国)有限公司担任是次贷款的委托主办行和额度分配行,中国兴业银行任委托主办行,上海浦东发展银行为主办行.

中国兴业银行承贷2.30亿元人民币,法兴中国和浦发银行分别承贷1.50亿元和0.8亿元.

贷款利率为中国人民银行基准利率的105%,承诺费25个基点,有效期限九个月.

受邀参加贷款案的银行中,承贷1亿元人民币的银行获得委托主办行头衔,以及先付费用30基点;承贷5,000万元的银行获主办行头衔,及先付费用20个基点.

该借款人必须保持借款馀额对合并未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)的倍数最高不超过4倍.

该贷款宽限期为1.5年,贷款分七个季度等额偿付,平均期限2.25年.

募集资金用于运营资金.

在贷款期限内,深圳中航集团股份有限公司应保持唯一大股东地位.

深南电路是一家高科技企业,生产高精度,高密度和高可靠性的双面/多层印刷电路板.(完)