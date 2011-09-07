〔路透基点〕中国深南电路签署4.60亿元人民币三年期贷款--RLPC

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港9月6日电---汤森路透旗下基点引述银行业消息人士称,深圳市深南电路有限公司已于8月19日签署4.60亿元人民币三年期贷款.
该贷款规模高于原定3亿元的目标.
法国兴业银行(中国)有限公司担任是次贷款的委托主办行和额度分配行,中国兴业银行任委托主办行,上海浦东发展银行为主办行.
中国兴业银行承贷2.30亿元人民币,法兴中国和浦发银行分别承贷1.50亿元和0.8亿元.
贷款利率为中国人民银行基准利率的105%,承诺费25个基点,有效期限九个月.
受邀参加贷款案的银行中,承贷1亿元人民币的银行获得委托主办行头衔,以及先付费用30基点;承贷5,000万元的银行获主办行头衔,及先付费用20个基点.
该借款人必须保持借款馀额对合并未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)的倍数最高不超过4倍.
该贷款宽限期为1.5年,贷款分七个季度等额偿付,平均期限2.25年.
募集资金用于运营资金.
在贷款期限内,深圳中航集团股份有限公司应保持唯一大股东地位.
深南电路是一家高科技企业,生产高精度,高密度和高可靠性的双面/多层印刷电路板.(完)
--编译 肖群英;审校 龚芳
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。