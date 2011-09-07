〔台湾股市〕尾盘涨幅扩大逾2.0%,跟随亚股反弹走势

路透台北9月7日电---台湾股市周三尾盘涨幅扩大至逾2.0%,跟随亚洲主要股市的反弹走势.智慧型手机生产商宏达电(2498.TW)一度触及7%的涨停限制,此前该公司公布8月营收稳健增长.

本地时间12:56,加权股价指数.TWII大涨2.01%,报7,515.48点.该指数在过去两个交易日中共计下跌5%.

日本股市日经指数.N225稍早涨幅扩大至2.00%,报8,762.08点.东证股价指数.TOPX上扬1.77%,报754.32点.

台湾证券交易所周二资料显示,外资及陆资在台股卖超139.42亿台币,已连续三日卖超,累计金额为406.77亿.本月累计卖超金额达298.39亿台币.[ID:nCT0395576] (完)