〔路透基点〕南非标准银行考虑启动三年期再融资贷款

路透香港9月7日电---汤森路透旗下基点引述银行业消息人士称,南非标准银行考虑启动三年期贷款,为2009年12月所取得的1.3亿美元两年期贷款进行再融资.

据传含所有费用的价码约为200个基点.

一名消息人士指出,新贷款规模料约2亿美元,将采用子弹式还款.

借款人于8月26日在台北举行非交易路演,至少会委托一家台湾银行安排这项贷款.

这项交易预计最快将在9月底启动.

南非标准银行上次是在2010年11月取得2.68亿美元三年期贷款,最高层级包含所有费用价码为200个基点,利率为较伦敦银行间拆放款利率(libor)加码150个基点.(完)