〔路透基点〕南非标准银行考虑启动三年期再融资贷款

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港9月7日电---汤森路透旗下基点引述银行业消息人士称,南非标准银行考虑启动三年期贷款,为2009年12月所取得的1.3亿美元两年期贷款进行再融资.
据传含所有费用的价码约为200个基点.
一名消息人士指出,新贷款规模料约2亿美元,将采用子弹式还款.
借款人于8月26日在台北举行非交易路演,至少会委托一家台湾银行安排这项贷款.
这项交易预计最快将在9月底启动.
南非标准银行上次是在2010年11月取得2.68亿美元三年期贷款,最高层级包含所有费用价码为200个基点,利率为较伦敦银行间拆放款利率(libor)加码150个基点.(完)
--编译 龚芳;审校 高琦
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。