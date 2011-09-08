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亚洲 | 2011年 9月 8日 星期四 15:37 BJT

〔表格〕台湾8月份主要上市柜公司业绩

路透台北9月8日电---以下为台湾2011年8月份主要上市柜公司业绩表现一览:

**电子类股**

公司 营收(亿台币) 与上月比较(%) 与上年同期比较(%)

*联电 (2303.TW) 82.01 -6.9 -24.7

*日月光 (2311.TW) 158.57@ 2.9 -8.4

矽品 (2325.TW) 56.71@ 6.7 1.8

佳世达 (2352.TW) 66.45@ 3.0 -15.4

*广达 (2382.TW) 930.62@ 8.7 7.7

*友达 (2409.TW) 332.73@ 1.6 -23.6

联发科 (2454.TW) 83.08@ 16.3 -17.2

宏达电 (2498.TW) 453.22@ 0.5 87.4

联咏 (3034.TW) 30.31 0.5 -5.7

**其他类股**

公司 营收(亿台币) 与上月比较(%) 与上年同期比较(%)

*长荣航 (2618.TW) 93.96 -3.2 -4.6

台塑 (1301.TW) 158.21 -6.8 -12.0

台塑石化 (6505.TW) 332.75 -56.8 -29.6

资料来源:证交所

附注: @表示合并数字(完)

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--整理 张雅菁

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