〔表格〕台湾8月份主要上市柜公司业绩

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透台北9月9日电---以下为台湾2011年8月份主要上市柜公司业绩表现一览:
**电子类股**
公司 营收(亿台币) 与上月比较(%) 与上年同期比较(%)
联电 (2303.TW) 82.01 -6.9 -24.7
日月光 (2311.TW) 158.57@ 2.9 -8.4
*鸿海 (2317.TW) 2,144.30 -6.5 -0.2
矽品 (2325.TW) 56.71@ 6.7 1.8
台积电 (2330.TW) 370.42 6.1 1.5
佳世达 (2352.TW) 66.45@ 3.0 -15.4
宏基 (2353.TW) 316.17 3.1 -40.1
华硕 (2357.TW) 332.67 4.4 27.0
广达 (2382.TW) 930.62@ 8.7 7.7
友达 (2409.TW) 332.73@ 1.6 -23.6
联发科 (2454.TW) 83.08@ 16.3 -17.2
宏达电 (2498.TW) 453.22@ 0.5 87.4
奇美电子 (3481.TW) 420.20@ 2.0 -7.7
联咏 (3034.TW) 30.31 0.5 -5.7
力晶 5346.TWO 20.58 -47.7 -76.9
**其他类股**
公司 营收(亿台币) 与上月比较(%) 与上年同期比较(%)
中华电 (2412.TW) 173.24 8.5 11.7
中钢 (2002.TW) 206.96 0.1 -6.9
长荣航 (2618.TW) 93.96 -3.2 -4.6
台塑 (1301.TW) 158.21 -6.8 -12.0
台塑石化 (6505.TW) 332.75 -56.8 -29.6
资料来源:证交所
附注: @表示合并数字(完)
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--整理 张雅菁
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。