〔路透基点〕江苏艾德太阳能贷款定案,为中国及台湾银行业首宗联贷案

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港9月7日电---汤森路透旗下基点引述银行业消息人士称,江苏艾德太阳能科技于8月31日签订3,000万美元两年期循环信用贷款,为中国去年12月批准台湾银行业开设分行进行放款以来,第一宗中资及台资银行共同融资的联贷案.
中国银行徐州分行为委托主办行及管理行.台湾合作金库为委托主办行.两家银行分别承贷1,500万美元.
贷款利率为三个月期伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码370个基点,先付费用为20个基点.循环贷款的承诺费为150个基点.
财务约束性条款包括流动比率最低一倍,债务比率最高65%,利息覆盖倍比最低2.5倍,有形净值至少3.6亿元人民币.公司2011年度营收及净利不得低于2010年.公司营运若未出现现金净流入为正值的话,则贷款规模将降至2,000万美元.
融资资金将作为营运资本之用.(完)
--编译 龚芳;审校 王冠中
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。