〔路透基点〕江苏艾德太阳能贷款定案,为中国及台湾银行业首宗联贷案

路透香港9月7日电---汤森路透旗下基点引述银行业消息人士称,江苏艾德太阳能科技于8月31日签订3,000万美元两年期循环信用贷款,为中国去年12月批准台湾银行业开设分行进行放款以来,第一宗中资及台资银行共同融资的联贷案.

中国银行徐州分行为委托主办行及管理行.台湾合作金库为委托主办行.两家银行分别承贷1,500万美元.

贷款利率为三个月期伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码370个基点,先付费用为20个基点.循环贷款的承诺费为150个基点.

财务约束性条款包括流动比率最低一倍,债务比率最高65%,利息覆盖倍比最低2.5倍,有形净值至少3.6亿元人民币.公司2011年度营收及净利不得低于2010年.公司营运若未出现现金净流入为正值的话,则贷款规模将降至2,000万美元.

融资资金将作为营运资本之用.(完)