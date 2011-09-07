〔台湾债市〕殖利率收高,期待美国总统就业计划令避险需求降低

路透台北9月7日电---台湾债市殖利率周三收高.因有报导称美国总统奥巴马将公布3,000亿美元促进就业计划,此令美国公债在亚洲市场下跌,此外,台股随区域股市反弹大涨,也打击债市的多头信心.

交易商认为,债市殖利率短线跌幅不小,暂时随消息面出现技术性反弹很正常.不过由于欧洲债务危机未解,在趋势没变的状况下,殖利率逢反弹仍宜站在买方.

"美国快公布扩大就业政策了,避险需求暂时降低."一证券商交易员称.

另一证券商交易员则指出,虽然奥巴马料将端出大规模刺激就业的方案,但因美国政党恶斗,实际执行的效果可能不彰.

美国有线电视新闻网(CNN)援引民主党消息人士报导,美国总统奥巴马在周四的国会讲话上将公布3,000亿美元促进就业计划.该报导称,新的支出提议将被支出削减抵消.

在亚洲交易的美国10年期公债US10YT=RR价格跌13.5/32,收益率(殖利率)报2.03%,周二纽约尾盘水准为1.98%.[ID:nCN1949593]

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值

年期 期别 (基点) (亿台币)

5 100/6 A00106=TWO +1.34 0.9530 0.9491-0.9620 542.5

10 100/5 A00105=TWO +0.59 1.3720 1.3670-1.3845 52.5

20 100/7 A00107=TWO -0.60 1.7300 *1.7300-1.7300 0.5

* 表创该券交易以来殖利率日低

虽然今日台股反弹幅度不小,且国际金价重挫,显示避险需求降低.不过台债殖利率弹幅相对轻微.交易商认为,短券因市场预期央行料停止升息维持在低档,长券则有寿险业者进场加码,短线要大弹不易.

"都跳进来了,当然会观望局势,不急着卖."一证券商交易员说.

另一证券商交易员也指出,除非台股指数续弹越过7,800点,否则100/6殖利率不易回到1.00%关卡之上.

台湾股市周三收高2.2%,加入亚股劲扬的行列.加权股价指数.TWII收高161.82点,达7,529.01点;在过去两日共跌约5%後,今日扳回部份跌幅.

年期 期别 收盘价

30 100/8 A00108=TWO 没有成交

20 100/7 A00107=TWO 1.7300

10 100/5 A00105=TWO 1.3720

5 100/6 A00106=TWO 0.9530

2 100/3 A00103=TWO 没有成交(完)