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亚洲 | 2011年 9月 7日 星期三 15:05 BJT

〔澳新汇市〕澳元弹升1%,受强劲GDP数据提振

路透惠灵顿/悉尼9月7日电---澳元周三走升,并带动新西兰元上扬,先前公布的澳洲数据显示经济成长意外强劲,使得降息的预期降温.

澳元兑美元AUD=D4攀升逾0.01美元至1.0607美元,稍早澳洲公布第二季经济成长1.2%,为四年来最高.[ID:nCN1948411]

而此前澳洲央行总裁史蒂文斯发表鼓舞人心的谈话,指出政策应在全球存在不确定性期间持稳.

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