〔澳新汇市〕澳元弹升1%,受强劲GDP数据提振

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透惠灵顿/悉尼9月7日电---澳元周三走升,并带动新西兰元上扬,先前公布的澳洲数据显示经济成长意外强劲,使得降息的预期降温.
澳元兑美元AUD=D4攀升逾0.01美元至1.0607美元,稍早澳洲公布第二季经济成长1.2%,为四年来最高.[ID:nCN1948411]
而此前澳洲央行总裁史蒂文斯发表鼓舞人心的谈话,指出政策应在全球存在不确定性期间持稳.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。