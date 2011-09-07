〔台湾汇市〕台币兑美元近收平,台股上涨但外资汇入汇出皆见

路透台北9月7日电---台币兑美元TWD=TP周三收近平盘.台股随亚股反弹上扬,加之国际美元从高位回落,鼓舞台币走势,但外资买卖缺乏一致性,市场信心脆弱且交投谨慎;尾盘央行进场干预作价,令台币再次收创近五个月低位.

汇银人士表示,尽管台股今日收升百逾点,但外资在台股买超金额仅十逾亿,显示场上多空交错.在台北汇市中,外资买卖皆见,亦见出口商的美元卖单则挂在29.1元附近,等候甜美汇价抛汇.

"外资还是持续汇出,使得台币处在一个上升(偏贬)轨道线上."一位本地银行人士说.

交易商并指出,台币兑美元仍处于箱型区间中整理,难受其他消息面带动,後市将关注台股及外资流向,明日主要交投区间先看29.05-29.13元间.

台币兑美元上次收盘低位出现在4月19日,报29.125元.另外,台币盘中亦触及近三周低位至29.130元,上次低点为8月19日的29.135元.

台湾股市加权股价指数.TWII收盘大涨2.20%,报7,529.01点;外资及陆资今日在台股买超15.78亿台币,结束连续三日卖超,上交易日为卖超139.42亿.[ID:nCT0396050]

新兴汇市中,韩元KRW=和坡元兑美元SGD=周三小幅上涨,缩减本周稍早所创跌幅,因欧元和亚洲股市反弹促使风险偏好改善.[EMRG/SGCN]

环球汇市新闻请见[TOP/NEWSCN-FRX]

环球经济新闻请见[TOP/NEWSCN-MCE]

----------------------------------------------------------------------------

16:00 美元/台币 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日

报价 (亿美元)(亿美元)

台北外汇经纪公司 29.115 29.112 29.050-29.130 29.120 7.71 7.65

TAIFX1

元太外汇经纪公司 29.092 29.103 29.070-29.100 29.070 3.68 4.81

COSMOS1

----------------------------------------------------------------------------

无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准

PNDF

美元/台币一个月期 -0.065/-0.055 -0.070/-0.050

美元/台币六个月期 -0.440/-0.400 -0.450/-0.430

---------------------------------------------------------------------------- (完)