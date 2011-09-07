〔韩国股市〕结束三日跌势收高3.78%,晶片类股弹升(更新版)

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(新增细节)
* 综合股价指数收高3.8%,中止三日跌势
* 投资人买进受创的科技股、化学股和造船股
路透首尔9月7日电---韩国股市周三结束三日跌势,录得逾两周来最大单日百分比涨幅,因投资者逢低买入下跌的股票,尤其是芯片(晶片)类股.
综合股价指数.KS11收高3.78%至1,833.46点,前三日跌去6%.
机构投资人买超,外资和散户则呈卖超.
上涨股票远超过下跌股票,分别为725档和134档.
"股市周一大跌後,今日强劲反弹.希腊债务情况也显得没有先前担忧的严重,协助提振了信心,"HMC投资证券的分析师Lee Young-won说.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。