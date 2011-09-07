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亚洲 | 2011年 9月 7日 星期三 15:11 BJT

〔韩国股市〕结束三日跌势收高3.78%,晶片类股弹升(更新版)

(新增细节)

* 综合股价指数收高3.8%,中止三日跌势

* 投资人买进受创的科技股、化学股和造船股

路透首尔9月7日电---韩国股市周三结束三日跌势,录得逾两周来最大单日百分比涨幅,因投资者逢低买入下跌的股票,尤其是芯片(晶片)类股.

综合股价指数.KS11收高3.78%至1,833.46点,前三日跌去6%.

机构投资人买超,外资和散户则呈卖超.

上涨股票远超过下跌股票,分别为725档和134档.

"股市周一大跌後,今日强劲反弹.希腊债务情况也显得没有先前担忧的严重,协助提振了信心,"HMC投资证券的分析师Lee Young-won说.

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