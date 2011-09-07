《汇市解析》--技术面及价位预测(I)

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透伦敦9月7日电---以下为SEB分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:
欧元/美元:昨日走势提供一些重要线索.首先市场严重偏离7月的趋势线,因此确定跌破,构成"吻别"空头形态;其次,另一个关键的日反转型态出现,因收盘价位于1.4060下方,形成下档延续型态;再者,我们现在似乎已经找到停驻在1.41下方的力量.整体而言压力正在升高,欧元下个关键为测试1.3838美元.
欧元/瑞郎:自从昨日瑞士央行采取行动以後,市场再也不容许于1.20下方交投.这当然让瑞郎的技术分析看来发挥不了作用,但起码还是可以观察一下最有可能出现的波段走势结果.第一波上攻为五波段走势,这成为反转或者是更为深度反应走势的重要关键.昨日的反转走势源自于费波纳奇50%回档位,当前走势的理论目标为1.29(相当于C与A点间的等长距离.)之後下跌风险将再度增加.
欧元/瑞典克朗:昨日二度收于一目均衡云区下方,增加进一步下跌的可能性.同时下档关键的日反转走势显示(这里显示出下档延续型态),当前采取逢涨即卖的策略是恰当的.今日9.07/08克朗可能是下卖单的好位置.(完)
--编译 张明钧;审校 王洋
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路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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