《汇市解析》--技术面及价位预测(I)

欧元/美元:昨日走势提供一些重要线索.首先市场严重偏离7月的趋势线,因此确定跌破,构成"吻别"空头形态;其次,另一个关键的日反转型态出现,因收盘价位于1.4060下方,形成下档延续型态;再者,我们现在似乎已经找到停驻在1.41下方的力量.整体而言压力正在升高,欧元下个关键为测试1.3838美元.

欧元/瑞郎:自从昨日瑞士央行采取行动以後,市场再也不容许于1.20下方交投.这当然让瑞郎的技术分析看来发挥不了作用,但起码还是可以观察一下最有可能出现的波段走势结果.第一波上攻为五波段走势,这成为反转或者是更为深度反应走势的重要关键.昨日的反转走势源自于费波纳奇50%回档位,当前走势的理论目标为1.29(相当于C与A点间的等长距离.)之後下跌风险将再度增加.