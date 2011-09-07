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亚洲 | 2011年 9月 7日 星期三 15:41 BJT

〔日本个股〕尔必达控告台湾南亚科技侵犯DRAM专利

路透东京/台北9月7日电---日本尔必达记忆体6665.T周三表示,已在美国法院控告台湾南亚科技(2408.TW)侵犯四项专利,并要求赔偿.尔必达为全球第三大动态随机存取记忆体(DRAM)厂商.

尔必达发表声明指出,要求南亚科技停止侵犯尔必达四项DRAM相关技术专利,并要求赔偿损失.尔必达并未提供相关技术详细资料.

南亚科技为台湾第二大DRAM厂商,该公司表示尚未收到法院文件.

南亚科技发言人白培霖表示,公司将会提出适当因应措施.

尔必达股价周三收盘大涨7.54%,南亚科技股价下跌3.79%.(完)

--编译 蔡美珍;审校 张涛

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