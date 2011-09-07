〔日本个股〕尔必达控告台湾南亚科技侵犯DRAM专利

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透东京/台北9月7日电---日本尔必达记忆体6665.T周三表示,已在美国法院控告台湾南亚科技(2408.TW)侵犯四项专利,并要求赔偿.尔必达为全球第三大动态随机存取记忆体(DRAM)厂商.
尔必达发表声明指出,要求南亚科技停止侵犯尔必达四项DRAM相关技术专利,并要求赔偿损失.尔必达并未提供相关技术详细资料.
南亚科技为台湾第二大DRAM厂商,该公司表示尚未收到法院文件.
南亚科技发言人白培霖表示,公司将会提出适当因应措施.
尔必达股价周三收盘大涨7.54%,南亚科技股价下跌3.79%.(完)
--编译 蔡美珍;审校 张涛
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。