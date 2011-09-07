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亚洲 | 2011年 9月 7日 星期三 17:11 BJT

〔路透基点〕中国山东晨鸣纸业寻求三年期8,000万美元贷款

路透香港9月6日电---汤森路透旗下基点引述银行业消息人士称,造纸企业--山东晨鸣纸业(000488.SZ)(1812.HK)寻求三年期8,000万美元贷款.

三井住友银行(SMBC)为委托主办行.消息人士表示,一些银行正在研究这项交易.

银行人士称,银行有权选择加入履约保证或母公司保证.

履约保证贷款利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码200个基点,参贷费为310-340个基点.

母公司保证贷款利率为较LIBOR加码240个基点,参贷费为350-380个基点.

一知情人士透露,贷款资金将作为项目融资之用.(完)

--编译 龚芳;审校 王冠中

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