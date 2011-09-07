〔路透基点〕中国山东晨鸣纸业寻求三年期8,000万美元贷款

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港9月6日电---汤森路透旗下基点引述银行业消息人士称,造纸企业--山东晨鸣纸业(000488.SZ)(1812.HK)寻求三年期8,000万美元贷款.
三井住友银行(SMBC)为委托主办行.消息人士表示,一些银行正在研究这项交易.
银行人士称,银行有权选择加入履约保证或母公司保证.
履约保证贷款利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码200个基点,参贷费为310-340个基点.
母公司保证贷款利率为较LIBOR加码240个基点,参贷费为350-380个基点.
一知情人士透露,贷款资金将作为项目融资之用.(完)
--编译 龚芳;审校 王冠中
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。