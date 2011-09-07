〔台湾货币市场〕短率大致稳定,大量央行存单到期挹注(更新版)

(更新拆款及准备金数据)

* 央行存单到期量大,市况平静

* 关注国库券及央行存单标售

记者 张雅菁

路透台北9月7日电---台湾银行间短期利率周三大致稳定,近5,000亿台币央行存单到期挹注下,市况颇显平静.关注焦点在于明天的国库券及後天央行一年期存单标售.

市场人士指出,全球金融市场动荡,使得近来外商银行调度保守,或许竞标力道不会如往常的强硬;而在9月底央行政策会议前,这二项标售结果也将成为观察市场预期暂停升息与否的风向球.

"现在看起来好像不太会升息,但央行在市场冲销还是积极,隔拆利率也是一点一点在调,"一公股银行人士称,"先看NCD(央行存单)标的怎样吧."

拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=报0.392%,上日在0.393%;区间为0.295-0.893%,上日在0.295-0.760%.

2-7天拆款利率区间在0.388-0.820%,同上日.

**短票发行量平平**

短票市场方面,票券商称,发行量平平,在次级市场消化不难,30天期内短票主要利率仍在0.86%.

财政部明日将标售350亿台币的91天期国库券,周五发行.上月标售273天期的决标贴现率为0.855%,而在4月底标售91天期时的利率则为0.650%.[ID:nCT0390312]

至于周五竞标的央行364天期定期存单,金额为1,000亿台币,下周二发行.上个月标售时的加权平均得标利率为1.054%.[ID:nCT0388204]

央行今日共发行4,106亿台币存单.相较存单到期金额4,852.5亿,存单发行馀额减少746.5亿.[TW/MMTCN]周四央行存单到期914亿,周五则为2,897.50亿.

拆款中心数据PIBC显示,周三当日超额准备为18亿台币,累计超额准备为负288亿台币,加计前期1%的超额准备为907亿台币.

**RP利率持稳**

债市同业附买回(RP)利率周三持稳.为因应中秋节前发放奖金等资金需求,一般企业自投信端走钱,但交易商找钱补齐缺口不难,成交利率维持平稳.

资金调度人士并表示,近日发现寿险将资金移至收益较高的定存,使其供应附买回市场的资金未如此前充裕,不过,也有投信将定存到期的资金转投RP市场,後续将持续观察市场资金分配状况.

今日公债10天期附买回利率主要成交区间落在0.67-0.69%,同于上日.(完)