〔路透基点〕台湾日月光洽询旗下中国子公司2亿美元五年期贷款事宜

路透香港9月7日电---汤森路透旗下基点报导,银行界消息人士指出,台湾日月光(2311.TW)已就中国子公司2亿美元五年期贷款事宜,洽商相关银行.

传闻价码在100个基点区间中低档.

借款人为日月光位于中国上海、昆山和威海的子公司,包括ASE Assembly & Test(上海),後者在2008年3月取得1.47亿美元五年期贷款,含所有费用的价码为95个基点,利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码90个基点.

日月光为全球最大的晶片封测厂,该公司在2010年6月曾取得等值4.65亿美元的五年期贷款,包括72亿台币定期贷款和2.40亿美元等值循环信用贷款,台币利率为较次级市场商业本票利率加码,美元利率为较LIBOR加码,是借款人净利润率而定,加码幅度在60-70个基点.(完)