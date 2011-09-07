〔离岸人民币〕博世-西门子拟发行点心债,为德国企业第二笔--IFR

路透9月8日电---据汤森路透旗下IFR报导，全球主要家电制造商之一博世-西门子（Bosch und Siemens Hausgeraete）将在新加坡和香港举行一系列投资者见面会。会後，或根据市场状况考虑发行人民币定价的离岸债券。标普对该公司评级为A（稳定）。

德意志银行(DBKGn.DE)和汇丰银行为主办行。该债券将是第二笔由德国企业发行的点心债券。

德国车商大众汽车(VOWG_p.DE)今年5月中旬曾通过发行五年期点心债券筹资15亿人民币，息率为2.15%。该批债券9月7日报价约1.926%。标普和穆迪对大众的评级分别为A-和A3。(完)

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