〔离岸人民币〕博世-西门子拟发行点心债,为德国企业第二笔--IFR

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透9月8日电---据汤森路透旗下IFR报导，全球主要家电制造商之一博世-西门子（Bosch und Siemens Hausgeraete）将在新加坡和香港举行一系列投资者见面会。会後，或根据市场状况考虑发行人民币定价的离岸债券。标普对该公司评级为A（稳定）。
德意志银行(DBKGn.DE)和汇丰银行为主办行。该债券将是第二笔由德国企业发行的点心债券。
德国车商大众汽车(VOWG_p.DE)今年5月中旬曾通过发行五年期点心债券筹资15亿人民币，息率为2.15%。该批债券9月7日报价约1.926%。标普和穆迪对大众的评级分别为A-和A3。(完)
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--整理 杨淑祯; 审校 张喜良
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。