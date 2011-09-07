〔美国新股〕京东商城拟明年上半年IPO筹40-50亿美元,下周选承销商--IFR

路透9月8日电---据汤森路透旗下IFR报导，中国电子商务龙头企业京东商城（360buy.com），将于下周在北京为其美国首次公开发行（IPO）挑选承销商。京东商城的美国上市计划料将成为美国市场有史以来最大的互联网IPO。

据消息人士透露，京东商城是次拟筹资40-50亿美元，初步计划于明年上半年上市。其中一名消息人士指，是次的筹资金额甚至可能超过50亿美元，视乎最终上市时间而定。

谷歌（Google）(GOOG.O)2004年于美国上市筹资16.7亿美元，为迄今最大的美国互联网上市案。

京东商城于2004年成立，为中国第二大网上零售商，仅次于淘宝商城。今年4月，京东商城完成第三轮融资，筹资15亿美元，其估值约为100亿美元。该次融资的投资方包括俄罗斯数字天空技术及老虎基金等。

美国投资者近期对中国IPO的疑虑令人担心京东商城的IPO能否成事。接近交易的人士则指，京东商城凭借于行业内的领导地位应能获得投资者的青睐。

京东商城目前约有1,500万注册用户，但仍未录得盈利。该公司始创人刘强东早前表示，京东明年下半年应能录得盈利，营收则预期由去年的100亿元人民币（15.6亿美元）增至今年的280亿元人民币.(完)

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