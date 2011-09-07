日韩经济指标预测--9月8日-9月15日****

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透9月8日电---以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
-----------------------------------9月5日当周-------------------------------
9月7日(三)
2350 日本银行放款(较上年同期) 8月 -- -0.5%
2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 -- 买超382
外资投资日本股票(亿日圆) -- 卖超3,380
2350 日本未经季节调整的经常账(较上年同期) 7月 -31.3% -50.2%
未经季节调整的经常账金额(亿日圆) 盈馀11,800 盈馀5,269
2350 日本机械订单(较前月) 7月 -4.1% +7.7%
(较上年同期) +8.5% +17.9%
9月8日(四)
0100 韩国央行利率决定 9月 3.25% 3.25%
0500 日本服务业景气判断指数 8月 -- 52.6
2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较前月) 8月 -- +0.4%
(较上年同期) -- +6.5%
2350 日本国内生产总值(GDP)环比年率 第二季修正值 -2.2% -1.3%
实质GDP(较前季) -0.5% -0.3%
资本支出(较前季) -1.9% -1.3%
9月9日(五)
0500 日本消费者信心指数 8月 -- 37.0
-----------------------------------9月12日当周-------------------------------
9月11日(日)
2350 日本国内企业物价指数(CGPI)(较前月) 8月 -- +0.2%
(较上年同期) -- +2.9%
2350 日本企业调查指数 第三季 -- 负23.3
9月12日(一)
暂无重要经济数据公布
9月13日(二)
暂无重要经济数据公布.
9月14日(三)
0430 日本工业生产 7月修正值 -- +0.6%
产能利用指数 -- +5.2%
2330 日本路透短观制造业景气判断指数 9月 -- 正6
2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 -- --
外资投资日本股票(亿日圆) -- --
9月15日(四)
0300 韩国贸易收支(亿美元) 8月修正值 -- 顺差8.2
出口(较上年同期) -- +27.1%
进口(较上年同期) -- +29.2%
2100 韩国出口物价(较上年同期) 8月 -- -1.3%
进口物价(较上年同期) -- +9.8% (完)
--编译 张若琪;审校 吴云凌
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]
欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]
中国..........[ECI-DIARY-CDS]
已公布经济指标一览
美国...............[ECI/USCN] 日本.........[ECI/JPCN]
欧洲...............[ECI/EUCN] 韩国.........[ECI/KRCN]
中国.................[ECI/CN] 香港.........[ECI/HKCN]
澳洲..............[AU/STATCN] 台湾.........[ECI/TWCN]
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。