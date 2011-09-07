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亚洲 | 2011年 9月 8日 星期四 07:12 BJT

《日本重要政经日程》--9月8日

(除特别说明外,均为GMT时间)

9月7日

2350 - 资本流动数据

2350 - 7月经常帐.

2350 - 7月机械订单

2350 - 8月银行放贷

9月8日

0130 - 五年期公债标售

0500 - 8月服务业景气判断指数

0600 - 包括人权观察组织(Human Rights Watch)等国际非政府组织,就朝鲜(北韩)侵害人权召开记者会

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 张若琪;审校 戴素萍

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