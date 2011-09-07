《日本重要政经日程》--9月8日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(除特别说明外,均为GMT时间)
9月7日
2350 - 资本流动数据
2350 - 7月经常帐.
2350 - 7月机械订单
2350 - 8月银行放贷
9月8日
0130 - 五年期公债标售
0500 - 8月服务业景气判断指数
0600 - 包括人权观察组织(Human Rights Watch)等国际非政府组织,就朝鲜(北韩)侵害人权召开记者会
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 张若琪;审校 戴素萍
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。