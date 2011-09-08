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亚洲 | 2011年 9月 8日 星期四 08:00 BJT

〔香港新股〕天福茗茶获私募基金美国泛大西洋投资为基石投资者--IFR

路透9月8日电---据汤森路透旗下IFR报导，中国茶叶公司天福茗茶与一名基石投资者签订合约，後者将购买天福3亿美元香港上市交易约35%的股份。据悉这名基石为私募基金美国泛大西洋投资集团。

是次发行将于9月12日开始路演，21日定价。中金、瑞信和宝来证券2854.TW负责安排交易。(完)

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--整理 杨淑祯; 审校 张喜良

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