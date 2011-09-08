〔香港新股〕天福茗茶获私募基金美国泛大西洋投资为基石投资者--IFR

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透9月8日电---据汤森路透旗下IFR报导，中国茶叶公司天福茗茶与一名基石投资者签订合约，後者将购买天福3亿美元香港上市交易约35%的股份。据悉这名基石为私募基金美国泛大西洋投资集团。
是次发行将于9月12日开始路演，21日定价。中金、瑞信和宝来证券2854.TW负责安排交易。(完)
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--整理 杨淑祯; 审校 张喜良
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。