〔香港新股〕鸿国国际获香港金鹰国际及Actis私募基金为基石投资者--IFR

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透9月8日电---据汤森路透旗下IFR报导，内地女鞋生产零售商鸿国国际香港上市交易获得两家基石投资者认购，占募资总额2亿美元的12%。这两家基石是香港金鹰国际和一家名为Actis的私募基金。
是次上市将于9月9日开始路演，16日定价。花旗(C.N)和星展(DBSM.SI)任是次交易的联席全球协调人和联席主承销商。(完)
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--整理 杨淑祯; 审校 张喜良
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。