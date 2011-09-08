〔香港新股〕鸿国国际获香港金鹰国际及Actis私募基金为基石投资者--IFR

路透9月8日电---据汤森路透旗下IFR报导，内地女鞋生产零售商鸿国国际香港上市交易获得两家基石投资者认购，占募资总额2亿美元的12%。这两家基石是香港金鹰国际和一家名为Actis的私募基金。

是次上市将于9月9日开始路演，16日定价。花旗(C.N)和星展(DBSM.SI)任是次交易的联席全球协调人和联席主承销商。(完)

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