〔香港新股〕腾飞最快22日参加港交所聆讯,中国服饰再推迟IPO进程--IFR

路透9月8日电---据汤森路透旗下IFR报导，腾飞中国商业信托最快将于9月22日参加港交所聆讯，计划上市融资3-4亿美元。该公司原计划于9月8日聆讯，但最终更改时间已等待更佳的发行时间。

摩根大通(JPM.N)和渣打(2888.HK)(STAN.L)任腾飞上市发行的联席全球协调人，并与法巴(BNPP.PA)和中银国际一起担任联席主承销。

中银国际和苏格兰皇家银行(RBS.L)，已获内地男士服装生产商中国服饰委任，将与工银国际和瑞银UBSN.VX(UBS.N)一起，主承销中国服饰的上市发行。

该公司原计划于9月初尝试启动上市，但最终决定等待至市况稳定，再做努力。(完)

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