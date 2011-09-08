〔香港新股〕腾飞最快22日参加港交所聆讯,中国服饰再推迟IPO进程--IFR

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透9月8日电---据汤森路透旗下IFR报导，腾飞中国商业信托最快将于9月22日参加港交所聆讯，计划上市融资3-4亿美元。该公司原计划于9月8日聆讯，但最终更改时间已等待更佳的发行时间。
摩根大通(JPM.N)和渣打(2888.HK)(STAN.L)任腾飞上市发行的联席全球协调人，并与法巴(BNPP.PA)和中银国际一起担任联席主承销。
中银国际和苏格兰皇家银行(RBS.L)，已获内地男士服装生产商中国服饰委任，将与工银国际和瑞银UBSN.VX(UBS.N)一起，主承销中国服饰的上市发行。
该公司原计划于9月初尝试启动上市，但最终决定等待至市况稳定，再做努力。(完)
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--整理 杨淑祯; 审校 张喜良
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。