《独家新闻》希腊须填补预算赤字与目标间差距,方能取得下道援助--消息

路透布鲁塞尔9月7日电---多位欧元区消息人士表示,希腊必须在2012年预算中填补今年预算赤字与目标间的差距,同时需实行与国际借款人所达成的改革协议,才能够取得下一道援助.

德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)周二表示,若国际货币基金组织(IMF)、欧洲央行(ECB)及欧盟执委会的检查员就紧急贷款计画中提出的改革进行审查,未对雅典提出正面看法时,则将不会发放原定于9月拨款的80亿欧元(110亿美元)援助金.

IMF、ECB及欧盟执委会的检查员在休息10日过後将在9月14日回到雅典,而其休息期间希腊则将准备必要的调整工作.

"若检查员未提出正面的报告,可能不会拨付第六期的援助金."一名涉及相关谈判的欧元区官员表示,这与德国的立场相呼应.

但一名与检查员关系密切的消息人士透露,今年希腊预算赤字相当于国内生产总值(GDP)的比重,料较紧急贷款计画中协议的7.6%高出至少一个百分点,而这当中仅有四分之一是肇因于经济衰退幅度大于预期.

这可能让希腊无法达成检查员的要求,除非雅典当局提出其他弥补措施.

"显然他们在2011年没有办法填补这个差距,因为今年只剩下三个月时间."该名欧元区官员表示."但是必须提出弥补措施,可能不会对现有计画中的总体目标进行修改."

正在为9月16日欧盟财经首长会议进行准备的欧元区官员于周一讨论希腊预算赤字与目标间落差的问题,对于希腊当局无法达成协议目标的不满声浪日增.

该名官员表示,"我们需要取得的保证并非那些书面数据...我们需要能够达成目标的明确讯号,达成目标的能力与意志需兼备."

这意味着希腊必须在未来数周采取行动,而非仅仅做出更多承诺.

若要说服欧元区其他国家,希腊应将更多国有资产转至其民营化基金,并推动协议中的结构性改革相关立法,这些改革将会节省支出.

希腊同时应坚守原先设定的2012年赤字目标,并在2012年计画中有效地填补2011年实际与目标间的差距,以持续推进计画.

两名消息人士指出,德国周一在一场预备会议中像希腊提出警告,称若雅典当局未能达成计画的规定,则将祭出B计画,但德国方面并未多加说明.

数名欧元区官员对于柏林当局是否能放手让希腊违约表示怀疑.(完)