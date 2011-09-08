《台湾报摘》--经济日报9月8日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 头版头条:
--欧债危机持续延烧,美国成长脚步趋缓,经济前景堪忧,日本、瑞典和加拿大中央银行7日不约而同决议维持利率不变;欧洲、英国、韩国、马来西亚、印尼等亚洲央行均于8日举行决策会议,分析师普遍预期这些央行的紧缩政策将喊停.
* 其他:
--巴克莱证券分析师陆行之看空半导体产业景气,昨日他应国际半导体设备材料产业协会(SEMI)邀请进行专题演讲时,强调晶圆代工产能严重供过于求,市场需求明年仍疲弱,预估到明年第二季晶圆代工产能利用率都难以恢复到八成水准.
--台湾内政部营建署公布第二季住宅需求动向调查,台北市平均房价每坪(每坪约3.33平米)57万台币,季增涨13%;平均购屋总价2,778万台币,也比上季大增36.5%,两者皆创新高.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 董永年; 审校 张喜良
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。