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亚洲 | 2011年 9月 8日 星期四 08:22 BJT

《台湾报摘》--经济日报9月8日

* 头版头条:

--欧债危机持续延烧,美国成长脚步趋缓,经济前景堪忧,日本、瑞典和加拿大中央银行7日不约而同决议维持利率不变;欧洲、英国、韩国、马来西亚、印尼等亚洲央行均于8日举行决策会议,分析师普遍预期这些央行的紧缩政策将喊停.

* 其他:

--巴克莱证券分析师陆行之看空半导体产业景气,昨日他应国际半导体设备材料产业协会(SEMI)邀请进行专题演讲时,强调晶圆代工产能严重供过于求,市场需求明年仍疲弱,预估到明年第二季晶圆代工产能利用率都难以恢复到八成水准.

--台湾内政部营建署公布第二季住宅需求动向调查,台北市平均房价每坪(每坪约3.33平米)57万台币,季增涨13%;平均购屋总价2,778万台币,也比上季大增36.5%,两者皆创新高.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--记者 董永年; 审校 张喜良

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