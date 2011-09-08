〔中国新债〕铁道部50亿元五年期私募中票发行票息为5.93%--IFR

路透9月8日电---据汤森路透旗下IFR报导，中国铁道部总额50亿元人民币（7.75亿美元）5年期私募中期票据9月7日簿记建档发行，发行票息5.93%。该利率较本周中国银行间交易商协会对于重点AAA级5年期公募中票的发行指导利率高出21个基点。

上月29日，华能集团曾委托工商银行(1398.HK)(601398.SS)和光大银行(601818.SS)主承销其50亿5年期私募中票，票面年利率为5.86%，高出当时同期限同评级公募中票发行指导利率27个基点。

中国银行(3988.HK)(601988.SS)任是次发行簿记管理人，并与工商银行任联席主承销商。

9月份铁道部还将发行总额200亿元的双品种企业债券，其中7年期品种和20年期品种将各发行100亿元。国泰君安将担任是次交易牵头主承销商，中金公司、宏源证券、银河证券位列主承销。大公给予发行人和债券的评级均为AAA级。

此外，据闻中信证券(600030.SS)将为铁道部牵头主承销另一笔企业债的发行。

此三项交易均为铁道部今年1,000亿元人民币债券融资计划的一部分。铁道部今明两年分别有360亿元和750亿元债券到期。(完)

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