《新兴市场重要经济事件预告》--9月8日-9月15日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
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9月8日(四)
首尔--韩国央行货币政策委员会会议.
吉隆坡--马来西亚央行货币政策委员会会议.
马尼拉--菲律宾货币政策委员会会议.
雅加达--印度尼西亚央行理事会会议.
贝尔格莱德--塞尔维亚货币政策委员会会议.
利马--秘鲁央行举行议息会议.
维尔纽斯--欧盟内部市场与金融监管执委巴尼尔(Michel Barnier)与立陶宛央行总裁Vitas Vasiliauskas会面.(0800)
圣地牙哥--智利央行总裁Jose De Gregorio在一场企业论坛发表讲话(1200).
伦敦--中国人民银行行长周小川在英国企业董事协会(Institute of Directors)发表谈话.
墨西哥城--墨西哥央行总裁卡斯腾斯参加评级机构穆迪的年度会议.
墨西哥城--墨西哥政府提交2012年预算给国会.
9月9日(五)
法国马赛--七国集团(G7)部长级会议(至9月10日).各国财长和央行总裁将出席.
墨西哥城--墨西哥央行公布8月26日货币政策委员会(MPC)会议纪录.
9月11日(日)
加州旧金山--第三届亚太经合组织(APEC)高级官员会议及其他相关会议(至9月26日).
9月12日(一)
维也纳--石油输出国组织(OPEC)公布月度石油市场报告.
路易斯港--模里西斯央行货币政策委员会开会制定指标放款利率.(1600)
9月13日(二)
阿比让--国际货币基金组织(IMF)举行记者会为其象牙海岸(科特迪瓦)任务作总结.
9月14日(三)
萨格勒布--克罗地亚(克罗埃西亚)举行货币政策会议.
日内瓦--世界贸易组织(WTO)检讨印度贸易政策.(至9月16日)
9月15日(四)
比勒陀利亚--南非央行公布第二季季度报告.(0800)
波兰洛克罗--2011年Eurofi金融论坛.(至9月16日)
华沙--欧洲央行执委会成员普雷特就"欧盟後贸易基础架构管理的改变与优先重点"发表演讲(0730)
华沙--欧洲央行(ECB)总裁特里谢就"波兰担任欧盟轮值主席国在金融领域的优先工作"发表演说(1840)
里加--拉脱维亚货币政策会议
多哈--海湾阿拉伯国家合作委员会(GCC)年度央行总裁会议.
圣地牙哥--智利央行利率政策会议(2200)
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 李婷仪;审校 戴素萍
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。