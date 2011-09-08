版本:
中国
亚洲 | 2011年 9月 8日 星期四 08:28 BJT

《新兴市场重要经济事件预告》--9月8日-9月15日

(除特别说明,均为GMT时间)

9月8日(四)

首尔--韩国央行货币政策委员会会议.

吉隆坡--马来西亚央行货币政策委员会会议.

马尼拉--菲律宾货币政策委员会会议.

雅加达--印度尼西亚央行理事会会议.

贝尔格莱德--塞尔维亚货币政策委员会会议.

利马--秘鲁央行举行议息会议.

维尔纽斯--欧盟内部市场与金融监管执委巴尼尔(Michel Barnier)与立陶宛央行总裁Vitas Vasiliauskas会面.(0800)

圣地牙哥--智利央行总裁Jose De Gregorio在一场企业论坛发表讲话(1200).

伦敦--中国人民银行行长周小川在英国企业董事协会(Institute of Directors)发表谈话.

墨西哥城--墨西哥央行总裁卡斯腾斯参加评级机构穆迪的年度会议.

墨西哥城--墨西哥政府提交2012年预算给国会.

9月9日(五)

法国马赛--七国集团(G7)部长级会议(至9月10日).各国财长和央行总裁将出席.

墨西哥城--墨西哥央行公布8月26日货币政策委员会(MPC)会议纪录.

9月11日(日)

加州旧金山--第三届亚太经合组织(APEC)高级官员会议及其他相关会议(至9月26日).

9月12日(一)

维也纳--石油输出国组织(OPEC)公布月度石油市场报告.

路易斯港--模里西斯央行货币政策委员会开会制定指标放款利率.(1600)

9月13日(二)

阿比让--国际货币基金组织(IMF)举行记者会为其象牙海岸(科特迪瓦)任务作总结.

9月14日(三)

萨格勒布--克罗地亚(克罗埃西亚)举行货币政策会议.

日内瓦--世界贸易组织(WTO)检讨印度贸易政策.(至9月16日)

9月15日(四)

比勒陀利亚--南非央行公布第二季季度报告.(0800)

波兰洛克罗--2011年Eurofi金融论坛.(至9月16日)

华沙--欧洲央行执委会成员普雷特就"欧盟後贸易基础架构管理的改变与优先重点"发表演讲(0730)

华沙--欧洲央行(ECB)总裁特里谢就"波兰担任欧盟轮值主席国在金融领域的优先工作"发表演说(1840)

里加--拉脱维亚货币政策会议

多哈--海湾阿拉伯国家合作委员会(GCC)年度央行总裁会议.

圣地牙哥--智利央行利率政策会议(2200)

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 李婷仪;审校 戴素萍

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐