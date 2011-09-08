《台湾报摘》--工商时报9月8日

* 头版头条:

--惠普(HPQ.N)宣布分拆个人电脑事业部门(PSG),市场预判可能导致惠普市占率流失,如今窘境似乎正发酵.市场传出因惠普未来产品策略不确定性升高,经销通路体系转向其它品牌,其中台湾宏基(2353.TW)最先吃甜头,9月订单爆冲,9月第一周就达120-140万台.

* 其他:

--台积电(2330.TW)信心喊话,除了第四季营运可望好转,研发资深副总经理蒋尚义周三出席台湾半导体展(SEMICON Taiwan)指出,28奈米能拿到的订单都拿到了,明年需求非常好,现在产能全数满载.

--交通部高速铁路局标售桃园、新竹、台中、台南地区土地共14宗,底价20.65亿台币,为七年来最大手笔的标售;总共13宗标脱,标脱率达92.86%,标脱总金额21亿2,317万台币,整体溢价率2.81%.

--抢云端商机,远传(4904.TW)准备三年投资60亿台币,并以三年内抢下运输云超过50%市占的龙头地位为目标.2012年起,每年从云端业务创造的营收将占公司整体营收1-2%,内部初估明年来自云端业务贡献可望超过10亿台币.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.