〔韩国汇市〕韩元及韩国公债期货盘初上扬,静待韩央行政策会议结果

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透首尔9月8日电---韩国韩元和韩国公债期货周四盘初上扬,投资人关注稍後韩国央行是否释出转向宽松立场的任何信号.
市场普遍预期韩国央行9月8日将连续第三个月维持利率于3.25%不变,并聚焦央行总裁金仲秀在政策会议後的记者会.
0013GMT,韩元兑美元KRW=报1,069.60/90韩元,上日国内收盘报1,071.8.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。