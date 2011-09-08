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亚洲 | 2011年 9月 8日 星期四 08:34 BJT

〔韩国汇市〕韩元及韩国公债期货盘初上扬,静待韩央行政策会议结果

路透首尔9月8日电---韩国韩元和韩国公债期货周四盘初上扬,投资人关注稍後韩国央行是否释出转向宽松立场的任何信号.

市场普遍预期韩国央行9月8日将连续第三个月维持利率于3.25%不变,并聚焦央行总裁金仲秀在政策会议後的记者会.

0013GMT,韩元兑美元KRW=报1,069.60/90韩元,上日国内收盘报1,071.8.

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