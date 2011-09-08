〔瑞士经济〕分析师调降瑞士经济成长预估,受强势瑞郎打压

* KOF将2012年成长率由1.9%调降至1.3%

* 强势瑞郎及全球经济放缓为主因

* 瑞士经济的表现仍优于其他国家

路透苏黎世9月7日电---两份于周三公布的报告显示,瑞士经济在2011及2012年的成长幅度料将明显低于先前预期,因瑞郎走势强劲且全球经济滑坡.

由于担心货币强劲升值恐对经济造成长期伤害,瑞士央行因而将瑞郎兑欧元的上限设在1.20瑞郎,以避免陷入衰退风险.

经济研究机构KOF对多位分析师进行调查显示,9月时分析师平均预估瑞士2011年的成长率为1.9%,较先前的2.2%有所调降,而2012年成长率预估则由1.9%下修至1.3%.

上述结果与瑞银集团的看法一致,该集团将2012年成长率预估从2.2%下修为1.3%.

瑞士信贷周二提出的报告则是预估2012年成长率为2.0%.

尽管瑞士安度全球金融危机,但有越来越多迹象显示其无法逃过于全球经济放缓的纠缠.

强势瑞郎已经开始冲击出口,令许多企业的利润遭到压缩,例如药厂Clariant调降2011年营收目标.

KOF的9月调查显示,2012年瑞士出口成长将降至2.1%,低于6月时预估的4.1%;这项调查是在瑞士央行设定瑞郎汇价前进行.

尽管瑞银集团下修预估,但该公司分析师称瑞士仍受惠于强劲的经济基本面,是工作及投资的好地方.

"家庭及企业等民间部门和公共部门的财务稳健,也发挥了作用,而瑞士的状况要比许多负债沉重的西方国家要好得多."瑞银集团分析师表示.

KOF预估今年通胀率为0.6%,低于6月预估的1%.瑞银集团则预估2011年通胀率为0.3%,因强势瑞郎让进口品价格更为低廉,而瑞士央行周二的举动并未促使瑞银集团改变其预估.

不过瑞银集团分析师提出警告,称瑞士央行决定无限量买进其他货币以避免瑞郎兑欧元升破1.20,恐将明显拉高长期通胀风险.(完)