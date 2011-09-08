〔表格〕台湾8月出口较上年同期成长7.2%,远逊于市场预期

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透台北9月8日电---台湾财政部周四公布,8月出口金额较上年同期成长7.2%,远低于市场预期的成长15.05%;进口较上年同期则成长6.4%,亦明显低于市场预估的成长14.0%.
8月贸易收支为顺差26.3亿美元,上月为顺差33.4亿美元.
台湾8月出口至中国(含香港)地区较上年成长8.4%,对美国及欧洲则均为成长6.2%.7月则分别为成长15.1%、22.5%及7.5%.
以下为最新进出口和贸易数据(单位为亿美元,较上年同期变动率%):
出口变动率% 进口变动率% 贸易收支(亿美元)
TWEXP=ECI TWIMP=ECI TWBAL=ECI
2011年
8月 +7.2 +6.4 +26.3
7月 +17.6 +14.0 +33.4
6月 +10.8 +12.5 +13.8
5月 +9.5 +19.3 +12.2
4月 +24.6 +25.7 +29.6
3月 +16.7 +16.7 +17.7
2月 +27.3 +28.7 +9.2
1月 +16.6 +22.0r +18.8
2010年
12月 +19.1 +21.4 +16.1
11月 +21.8 +33.8 +4.1
10月 +21.9 +27.9 +29.8
9月 +17.5 +25.0 +17.7
8月 +26.6 +28.0 +22.6
7月 +38.5 +42.7 +21.6
6月 +34.1 +40.4 +14.0
5月 +57.9 +71.4 +32.5
4月 +47.8 +52.6 +25.5
3月 +50.1 +80.3 +15.0
2月 +32.6 +45.8 +8.997
1月 +75.8 +115.5-r +24.9
注: r为修正值. (完)
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--记者 董永年;撰写 张雅菁 审校 杨淑祯/曾祥进
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路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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