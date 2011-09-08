〔表格〕台湾8月出口较上年同期成长7.2%,远逊于市场预期

路透台北9月8日电---台湾财政部周四公布,8月出口金额较上年同期成长7.2%,远低于市场预期的成长15.05%;进口较上年同期则成长6.4%,亦明显低于市场预估的成长14.0%.

台湾8月出口至中国(含香港)地区较上年成长8.4%,对美国及欧洲则均为成长6.2%.7月则分别为成长15.1%、22.5%及7.5%.