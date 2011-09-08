《即时观点4》台湾8月出口较上年同期成长7.2%,远逊于预期

路透台北9月8日电---台湾财政部周四公布,8月出口金额较上年同期成长7.2%,远低于市场预期的成长15.05%;进口较上年同期则成长6.4%,亦明显低于市场预估的成长14.0%.

财政部指出,8月出口减幅以矿产品减53.9%最大,主要系受六轻工安事故停工影响.

8月贸易收支为顺差26.3亿美元,上月为顺差33.4亿美元.

台湾8月出口至中国(含香港)地区较上年成长8.4%,对美国及欧洲则均为成长6.2%.7月则分别为成长15.1%、22.5%及7.5%.

以下为最新进出口和贸易数据(单位为亿美元,较上年同期变动率%):

出口变动率% 进口变动率% 贸易收支(亿美元)

TWEXP=ECI TWIMP=ECI TWBAL=ECI

2011年

8月 +7.2 +6.4 +26.3

7月 +17.6 +14.0 +33.4

**市场评论**

--台北花旗银行首席经济学家 郑贞茂:

不只是台塑的影响,电子产品出口也是下滑,意谓着总体经济开始转弱的迹象.未来两个月出口数字可能改善,因为耶诞节订单以及台塑复工,但向下趋势不会改变.

--巴克莱驻新加坡经济分析师 WAI HO LEONG:

7月出现大幅成长,因此在8月有些压回,而压回的幅度可能是因为电子及石化产品出货趋疲而放大.

台塑停工造成了影响.放缓的速度可能会从现在开始趋于减轻,可能已经触及底部水准.毕竟,台湾及韩国将进入假期前的出货旺季.

ISM指数新订单放缓的情况,也出现触底的徵兆,如果触底反弹,我想会很快地反应出来.

--Moody's Analytics经济分析师 KATRINA ELL:

在7月出口增长加速且创下纪录高位後,8月的贸易盈馀如预期下降.全球经济前景不明朗,将打压台湾下半年的出口表现,尽管如此,中国与其他亚洲地区的强劲需求仍有望减轻压力.

--宝华综合经济研究院分析师 程裕城:

出口远低于预期,因为台塑的影响程度之前无法明确计算,因此本来就认为8月成长率会低于预期,但没想到比预期低很多.之前美国政府的债务协商问题,造成一些部门停止运作,反映在美国供应管理协会(ISM)指数大幅下滑,也影响了台湾出口.不过,目前ISM已经止稳,预期台湾出口金额会在目前的水准附近游走.

第四季我们是预估出口成长率呈现个位数,但还要再观察美国总统奥巴马即将公布的就业振兴政策,或将带来支撑.

**市场反应**

--台币兑美元TWD=TP收盘贬3.5分,报29.15台币.

--台股加权股价指数.TWII收升0.26%,报7,548.37点.

**相关连结**

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**相关背景**

--台湾中央银行6月底调高重贴现率0.125个百分点至1.875%,为2009年1月以来的高位.至此,央行已连续五度调升利率半码(0.125个百分点).(台湾央行利率预测请见TWINT1)

--主计处8月中下修今年全年国内生产总值(GDP)成长率预估为4.81%.[TW/GDPCN]

--主计处2012年经济预估中,出口自今年的成长15.24%放缓至8.52%;进口亦自今年的15.68%放缓至明年的8.27%.

--许多台湾企业将电子零件出口到中国,进行组装後,再外销到美国等其他市场.中国(包括香港)目前为台湾最大出口市场;东协六国、美国也是台湾重要的出口地区.(完)

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