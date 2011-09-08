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债券 | 2011年 9月 8日 星期四 09:42 BJT

〔标题新闻〕全球经济展望恶化致IMF调降爱尔兰增长预估,呼吁调高资产出售目标至50亿欧元

注:IMF为国际货币基金组织英文缩写

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL5E7K73R2]

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