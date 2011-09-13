版本:
中国
市场报道 | 2011年 9月 13日 星期二 15:23 BJT

〔新债招标〕台湾鸿海五年无担债未标出,因结果与预定目标不一致

路透台北9月13日电---全球最大消费电子产品代工厂--鸿海(2317.TW)周二在标售文件中表示,今年第四期五年期无担保公司债因投标结果与预定募集目标不一致,因此取消本次债券定价.

市场原预期本次鸿海公司债得标利率将落在1.50%区间,与5月发行同年期债的1.51%相近.

鸿海在中华信评的评等为"twAA+".该公司表示,发行公司募资所得将用以偿还短期负债.(完)

参看鸿海相关新闻,请点选[2317.TW-CMN]

--记者 董永年; 审校 曾祥进

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐