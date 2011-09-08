〔台湾债市〕RP利率平稳,投信到期定存资金续流入

路透台北9月8日电---台湾债市同业附买回(RP)利率周四平稳.为季底央行利率决策预作准备,投信将到期定存的资金陆续投入RP市场,场上找钱并不难.

资金调度人士指出,央行将于本月29日召开理监事会议,但欧美经济复苏步调趋缓,市场对于是否升息看法转向观望.投信业为增加资金运用的灵活性,将资金挪移至RP市场,若升息便可趁势拉抬成交利率;若最终升息不成,届时也可快速调度.