〔台湾债市〕RP利率平稳,投信到期定存资金续流入

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透台北9月8日电---台湾债市同业附买回(RP)利率周四平稳.为季底央行利率决策预作准备,投信将到期定存的资金陆续投入RP市场,场上找钱并不难.
资金调度人士指出,央行将于本月29日召开理监事会议,但欧美经济复苏步调趋缓,市场对于是否升息看法转向观望.投信业为增加资金运用的灵活性,将资金挪移至RP市场,若升息便可趁势拉抬成交利率;若最终升息不成,届时也可快速调度.
不过,他们也表示,投信端仍优先承作非公债类,故资金流入对下调RP公债利率的帮助有限.
今日公债10天期附买回利率主要成交区间落在0.67-0.69%,与上日相同.(完)
--记者 李盈茜; 审校 林高丽
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。