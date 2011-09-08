〔EIA月报〕下修明年全球石油需求增长预估,因经济复苏蹒跚(更新版)

(新增细节)

* 全球石油日需增长预估下调25万桶--EIA

* EIA调低经济成长预设

* 非OPEC成员国及OPEC的产出明年料将恢复

* 油价下行风险仍占主导

路透华盛顿9月7日电---美国能源资料协会(EIA)周三预估,在经济脚步蹒跚的情况下,明年全球石油需求增速将低于原先的预估.

EIA称,明年全球石油需求量将每日增加139万桶,或1.6%,较其一个月期的估值下修月25万桶.今年的全球石油需求增长预估则维持在每日137万桶.

EIA下修预估是因为一连串数据显示复苏脚步停滞,令美国成长预估下调.

EIA称,2013年炼厂的原油成本料达到每桶103美元,上月的预估为每桶107美元,因巴西、加拿大和中国等石油输出国组织(OPEC)外国家石油产出增长高于预期,增添了压力.

EIA警告价格有快速上升的风险,因为产油地区动荡不安,且发展中国家的需求可能比预期更强劲.

"不过下行风险还是占主导,"EIA说,因为对全球经济复苏步伐,欧盟债务危机扩散和政府面临其他财政问题的担忧持续不散.

**GDP成长黯淡**

EIA的预估根据是美国今年实质国内生产总值(GDP)增幅为1.5%、明年为1.9%的假设条件所做出的.上月预估时假设的GDP成长值分别为今年2.4%、明年2.6%.

EIA预估以石油消费加权後的全球GDP今明两年分别成长3.1%和3.8%,此前预估分别是3.4%和4.1%.

EIA月报预测,2012年OPEC以外的石油产量应每日增加77万桶,达到平均每日5,310万桶.

EIA上月预估的日均产量是略低的5,308万桶.

EIA称,来自哥伦比亚、哈萨克斯坦和美国的产量亦料增加.

该报告说,OPEC成员国的石油产出前景好坏不一,因明年年底前利比亚的石油出口只能恢复一般.2011年的OPEC出口每日应减少约36万桶.

明年利比亚部分出口的恢复料至少可以帮助OPEC的2012年产量每日增加51万桶,至日均3,623万桶.

所有非OPEC国家的石油产量料将不会增加,俄罗斯石油产出明年料每日减少约12万桶,至日均1,008万桶.(完)