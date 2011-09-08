〔路透基点〕台湾兆丰银行启动佳邦科技15亿台币融资案

路透香港9月7日电---汤森路透旗下基点援引银行消息人士称,台湾兆丰国际商业银行已为佳邦科技(6284.TWO)启动相当于15亿台币的融资案.

这项融资案的A部份为7亿台币五年期贷款,B部份为约当8亿台币的三年期循环信用贷款,可以台币及美元的方式提领.B部份还有选择延长两年的权利.

两部份贷款以台币及美元筹资的利率分别为次级市场商业票券利率及六个月伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码85个基点.台湾金融业美元拆款利率(TAIFX)与LIBOR的息差若超过30个基点,则借款人将支付额外的利率.

参贷银行分为三个层次.承贷2.5亿台币或以上的银行获得最高等级先付费用21个基点.其他两个等级分别为1.50-2.49亿台币,以及1.00-1.49亿台币.

A部份贷款分七期每半年等额偿还,宽限期为两年,平均年限为3.5年.

B部份贷款分三期每年不等额偿还,分别为20%、20%及60%,宽限期亦为两年.

资金用途为提供资本支出及营运资本之用.

银行回覆截止期限为10月7日.

佳邦科技生产电路保护零组件和天线,已在台湾证券柜台买卖中心挂牌.(完)