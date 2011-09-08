〔路透调查〕欧元9月波动率料持于高位,或在较宽区间交投

路透班加罗尔9月7日电---路透月度外汇调查显示,欧元区二线国家债务问题挥之不去,加上预期美国联邦储备理事会(FED,美联储)将进一步宽松货币,料使欧元9月再度成为波动最大的主要货币.

9月欧元兑美元EUR=波动率料维持在11.6%的高档,略低于8月的12.9%,但高于过去10年的平均值10%.

"并没有特别的因素推动欧元走势.其将维持在较宽的交投区间."意大利裕信银行(UniCredit)外汇策略主管Roberto Mialich称.

美国经济停滞加上欧元区债务危机蔓延至意大利和西班牙的疑虑,将继续使欧元在较宽区间交投,且对日圆和瑞郎等避险货币施加压力.

9月日圆兑美元JPY=的月度年率化波动率料降至10.1%,上月为11.7%,投资者对日圆的需求继续压过日本央行的干预努力.

日圆和瑞郎等避险货币的飙升已促使日央行和瑞士央行积极干预.瑞士央行周二设定欧元/瑞郎汇率下限,以阻升瑞郎.瑞郎兑欧元EURCHF=在8月上涨2.4%後,周二应声挫跌近10%.其年率化波动率高达32.2%.

英镑GBP=预期波动率则从8月的9.4%降至7.4%.

上述结论是根据路透9月汇率调查所计算出来的一个月期标准差,并参考上月所见到的一个月波动年率实际水准.

分析师表示,路透汇率调查中所得预估值的发散程度为未来一个月汇率的波动性提供了一个领先指标.

统计分析师表示,分析师对于某一货币预估值的发散化程度越高,接下来一月该货币对应的一个月年率化波动率也就可能越高.

对于未来月度年率化波动率的预估被用来计算外汇期权的价值.通常而言,作为衡量金融风险的一项指标,一种货币的预估交易区间越宽,就意味着购买相关期权的成本越高.(完)