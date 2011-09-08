〔路透调查〕英镑兑美元及欧元料将微幅上扬

路透伦敦9月7日电---一项路透调查显示,尽管市场预期英国央行将维持利率在纪录低点至2012年底,但因美元自身面临困境,未来12个月英镑兑美元料将微幅上扬.

调查是在过去几天进行,结果显示预估一年後英镑兑美元将微升至1.64美元,较周三稍早价位微涨约0.04美元.

英镑兑美元一个月及六个月後料在1.63美元,与8月调查变动不大.

"英镑走势仍旧将更加看美元脸色,英国数据持续呈现国内低迷景象,进一步推迟英国央行改变现有政策宽松程度,"裕信银行分析师Roberto Mialich称.

"不过,由于美元多数时间应会维持偏弱,英镑/美元应该会小幅走强,虽然仍低于1.70美元,"他称.Mialich是今年路透汇率调查预估最准确的分析师.

经济数据低迷,令分析师推迟英国央行首次将利率由纪录低位调升的预测时间,预估延後至2012年最後几个月.

英镑兑欧元未来一年将上扬,因欧元区面临经济成长不振及债务危机.

调查结果预测一个月後欧元/英镑在0.88英镑,六个月後在0.87英镑,一年後在0.86英镑.调查中多数预测是在瑞士央行设定瑞郎上限目标之前作出.(完)