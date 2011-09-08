〔路透调查〕澳元兑美元将守在平价水准上方,新西兰元将走坚

路透悉尼9月8日电---一路高涨的澳元预料在未来数月将呈现非常温和的拉回,但兑美元仍将远高于平价水准,因当地利率偏高,且经济表现强劲,吸引寻求收益的投资人涌进.

本次调查约有45位分析师受访,预估澳元AUD=D4将升至1.0600美元,六个月後则将逐渐回落至1.0400美元.澳元在7月底时升至1.1081美元的29年新高,过去一年涨幅高达17%.

澳元最新报1.0656美元.受访者中有五位预期澳元将创新高,在一年的时间内最高升至1.1330美元.

"尽管市况对商品货币不利,但澳元仍守住阵地."意大利裕信银行(UniCredit)分析师Roberto Mialich表示.

"澳洲央行明年政策偏紧的可能性,应会让澳元有机会回探今年在1.10美元上方创下的高点."

澳洲央行本周连续第十个月维持指标利率于4.75%不变.该行表示,在全球充斥高度不确定性的情形下,维持货币政策稳定为上策,这是未来数月利率料按兵不动的迹象之一.

上述论调较前月看法有所改变,8月时澳洲央行曾因国内通胀疑虑而考虑升息.

新西兰元NZD=D4可能在未来12个月升至0.8400美元附近,而先前新西兰元曾在8月1日创下0.8842美元的30年新高.新西兰元过去一年大涨16%,表现居前,最新报0.8330美元.

在约40名受访者中有三位分析师预期新西兰元将升破最新高点,并在一年後最高升至0.9400美元.

先前有迹象显示,新西兰经济正走出今年稍早震灾阴霾而回升,该国央行因而暗示可能在未来数月升息50个基点以控制通胀.不过美国及欧洲经济衰退的疑虑可能使其延後升息.

"和澳元一样,新西兰元也守住涨势,力抗全球成长疑虑、股市剧烈波动及日圆走强等因素."Mialich指出.

"新西兰经济回升让该国央行明年有更多升息的可能,应会提供些许支撑,推动新西兰元/美元回到接近0.90美元."他补充道.(完)