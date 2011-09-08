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亚洲 | 2011年 9月 8日 星期四 11:02 BJT

〔路透基点〕台湾精刚精密科技寻求12亿台币五年期贷款

路透香港9月8日电---汤森路透旗下基点报导,银行界消息人士指出,台湾精刚精密科技(1584.TWO)正寻求12亿台币五年期贷款.

精刚精密科技曾在2006年12月取得9亿台币贷款,包含7.5亿台币七年期定期贷款,和1.5亿台币五年期循环信用贷款.

该交易由台湾银行、第一商行和华南银行担任主办行.定期贷款包含所有费用价码约42.61基点,利率为较一年期邮政储金利率加码42基点,平均年期为4.925年.循环信用贷款包含所有费用价码为42.6基点.

精刚精密科技为钛合金和合金钢制造商.(完)

--编译 王冠中;审校 张涛

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