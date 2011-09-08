〔路透基点〕台湾精刚精密科技寻求12亿台币五年期贷款

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港9月8日电---汤森路透旗下基点报导,银行界消息人士指出,台湾精刚精密科技(1584.TWO)正寻求12亿台币五年期贷款.
精刚精密科技曾在2006年12月取得9亿台币贷款,包含7.5亿台币七年期定期贷款,和1.5亿台币五年期循环信用贷款.
该交易由台湾银行、第一商行和华南银行担任主办行.定期贷款包含所有费用价码约42.61基点,利率为较一年期邮政储金利率加码42基点,平均年期为4.925年.循环信用贷款包含所有费用价码为42.6基点.
精刚精密科技为钛合金和合金钢制造商.(完)
--编译 王冠中;审校 张涛
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。